صالح المدينه : “الحمد لله مزال فيه ناس تخاف الله وماتحبش تاكل مال الحرام حيت شاه

صالح المدينه : “الحمد لله مزال فيه ناس تخاف الله وماتحبش تاكل مال الحرام حيت شاهدت موقف في الضمان الاجتماعي بزليتن من الاستاذ الفاضل الاعلامي عطيه باني عندما سأل على رواتب والدته المتوفيه فوجد نزول حوالي ٩ اشهر بعد وفاتها فقال لهم لن استلمه وانا بري منهم فشكروه على هذا العمل النبيل وتم ارجاعه الي الخزينه فليكن هذا العمل عبرة للناس التي همها المال ولاتخاف الله . فالله يحفظه ويطول بعمره”
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ليبيا مباشر
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