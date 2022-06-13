أكد عضو لجنة المسار الدستوري رمضان شمبش ،وجود توافق في كثير من نصوص مواد الدستور ،خلال جولة الجلسة الثالثة من جلسات لجنة المسار الدستوري ،مشيرا إلى أنه تمّ الاتفاق على تشكيل لجنتين متكونتين من 3 أعضاء من النواب والدولة يمثلون الأقاليم الثلاثة لمناقشة المواد المتعلقة بشروط الانتخاب والحكم المحلي، وستقدمان اليوم الإثنين ما توصلتا إليه من نتائج.

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