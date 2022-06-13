قال عضو مجلس النواب زياد دغيم في تصريح صحفي، الإثنين، إنه لا يتوقع أن يتوصل مجلس

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم في تصريح صحفي، الإثنين، إنه لا يتوقع أن يتوصل مجلسا النواب والدولة إلى اتفاق حول آليات دستورية في مباحثات القاهرة وأن أغلب المواد الخلافية لا يزال الخلاف فيها عميقا، مشيرا إلى أن الذهاب إلى استفتاء شعبي على التعديل الدستوري الثاني عشر أو الاستفتاء على دستور عام 51 هو الخيار المنطقي الذي يمكن أن يحسم الخلافات.

#الحدث_الليبي