قال مدير المركز الوطني للأمراض حيدر السائح، إن الفيروس المنتشر في المدارس، أمر ي

قال مدير المركز الوطني للأمراض حيدر السائح، إن الفيروس المنتشر في المدارس، أمر يحدث كل عام، وإن هذا ليس في ليبيا فقط، وإنما يوجد في أكثر من دولة.

وأكد السائح في منشور الإثنين، أن فرق الرصد بالبلديات قامت بأخذ العينات من الفيروس للكشف عنه في مختبرات المركز، موضحا أن دورهم يكمن في مراقبة الوضع وتقييمه حتى لا يخرج عن السيطرة.

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