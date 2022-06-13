اليوم العالمي للمحيطات 🌏🌎🌍

صادف يوم 8 يونيو إحياء ذكرى اليوم العالمي للمحيطات لسنة 2022 م تحت شعار “تنشيط العمل الجماعي للمحيطات”

وقد تحدثت السيد / أمين عام الأمم المتحدة بهذه المناسبة قائلاً “قد حان الوقت لندرك أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، فإننا نحتاج بشكل عاجل إلى عمل جماعي لإنعاش المحيطات، وهذا يعني إيجاد توازن جديد في علاقتنا مع البيئة البحرية، ويعني ذلك العمل جنباً إلى جنب مع الطبيعة وليس ضدها، وبناء شراكات شاملة ومتنوعة عبر المناطق والقطاعات والمجتمعات للتعاون على نحو خلاق بشأن إيجاد حلول للمحيطات”

• تنشيط العمل الجماعي للمحيطات:

تغطي المحيطات أكثر من 70 في المئة من سطح الأرض، وتعتبر مصدراً من مصادر معايشتنا، فهي تدعم معايش البشرية وجميع الكائنات الحية

وينتج المحيط ما لا يقل عن 50 في المائة من الأكسجين الموجود في الأرض، وهو موطن لكثير من أحياء التنوع البيولوجي فيها، فضلاً عن أنه المصدر الرئيسي للبروتين لأكثر من مليار إنسان في العالم، ويعتبر المحيط مفتاح الاقتصاد، حيث سيعمل ما يقدر بنحو 40 مليون فرد في الصناعات القائمة على المحيطات بحلول سنة 2030 م

وعلى الرغم من كل فوائده إلا أن المحيط الآن بحاجة إلى الدعم فمع استنفاد 90 في المائة من التجمعات السمكية الكبيرة، وتدمير 50 في المائة من الشعب المرجانية، فإننا نأخذ من المحيط أكثر مما يمكن تجديده، وعلينا العمل معاً لإيجاد توازن جديد مع المحيط يضمن ألا تستنفذ منافعه بل عوضاً عن ذلك استعادة نضارته وتجديد الحياة فيه.