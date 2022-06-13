قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه قد تم اعتراض 528 مهاجرًا في البحر، في الفترة من 5 يونيو إلى 11 يونيو 2022، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه قد تمت إعادة المهاجرين المذكورين إلى مواني طرابلس والزاوية والخمس، مبينة أن العام 2022 شهد منذ بدايته إعادة 8270 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية، حتى تاريخه.

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