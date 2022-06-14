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صور .. وصول رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وأعضاء من المجلس إلى مطار القرض

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور .. وصول رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وأعضاء من المجلس إلى مطار القرضابية بمدينة #سرت مساء الاثنين لعقد جلسة بالمدينة بشأن الميزانية المقترحة من الحكومة المكلفة. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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