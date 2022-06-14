صور .. وصول رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وأعضاء من المجلس إلى مطار القرض

صور .. وصول رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وأعضاء من المجلس إلى مطار القرضابية بمدينة #سرت مساء الاثنين لعقد جلسة بالمدينة بشأن الميزانية المقترحة من الحكومة المكلفة. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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