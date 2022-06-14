نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الثلاثاء (14/06/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الثلاثاء (14/06/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح متغير الاتجاه الى براني على الساحل من زوارة الى طرابلس ويكون شرش الى متغير الاتجاه على باقي الساحل يتحول ظهر الغد الى براني سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الريح شرش الى بحري بينما يكون غربي الى باش على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.75).

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق.

• درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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التاريخ: 14/06/2022