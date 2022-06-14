أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفى ،خلال لقاء جمعه ،اليوم الثلاثاء ،بسفيرة ال

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفى ،خلال لقاء جمعه ،اليوم الثلاثاء ،بسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، “كارولاين هوريندل”،على موقف المجلس الثابت في المضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار قانوني تتوافق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، مطالباً مجلسي النواب والدولة، بتغليب مصلحة الوطن بعيداً عن أي صراعات سياسية.

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