أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة من أعضاء ديوان المحاسبة، وموظفي وزارتي المالية والصحة، تتولى فحص ومراجعة المعاملات المالية التي تشوبها تهمة تعمد الإضرار بالمال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده النائب العام “الصدِّيق الصور” مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، وعددا من المسؤولين، وذلك لمتابعة نتائج التحقيق في الوقائع التي شكلت مساسًا بالحق في الصحة.

#الحدث_الليبي







