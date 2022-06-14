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صور | باشاآغا ونائبه سالم الزادمة يستقبلان عددًا من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | باشاآغا ونائبه سالم الزادمة يستقبلان عددًا من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري في #سرت لبحث آخر المستجدات والتأكيد على ضرورة التوافق حول القاعدة الدستورية في اجتماعات #القاهرة . #ليبيا #المرصد ( بيان )





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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