صور | باشاآغا ونائبه سالم الزادمة يستقبلان عددًا من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري في #سرت لبحث آخر المستجدات والتأكيد على ضرورة التوافق حول القاعدة الدستورية في اجتماعات #القاهرة . #ليبيا #المرصد ( بيان )
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ليبيا مباشر
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