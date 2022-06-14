صور | باشاآغا ونائبه سالم الزادمة يستقبلان عددًا من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري في #سرت لبحث آخر المستجدات والتأكيد على ضرورة التوافق حول القاعدة الدستورية في اجتماعات #القاهرة . #ليبيا #المرصد ( بيان )