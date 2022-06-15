نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاربعاء (15/06/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاربعاء (15/06/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح شرقي الى براني سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.

• البحر خفيف الموج الى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح شرش الى بحري سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25).

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.

• الرؤيـة جيدة.