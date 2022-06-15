شارك وفد رسمي من وزارة الخارجية بحكومة الوحدة “بصفة مراقب” وبدعوة من وكالة الاتح

شارك وفد رسمي من وزارة الخارجية بحكومة الوحدة “بصفة مراقب” وبدعوة من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، في الندوة المواضيعية الإقليمية حول التوصل إلى إجراءات اللجوء لتحديد القصر غير المصحوبين بذويهم والمنعقدة بمدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو 2022، والذي يندرج ‏تحت المشروع التجريبي الإقليمي لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء لدول شمال إفريقيا والنيجر.

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