التأمت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم في القاهرة بعد اجتماعاتها في توليدو (طليطلة) وتونس في شهري مايو ويونيو على التوالي، وذلك بهدف مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب

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