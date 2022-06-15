عاجل ليبيا نيوز

التأمت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم في القاهرة بعد اجتماعاتها في توليدو

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

التأمت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم في القاهرة بعد اجتماعاتها في توليدو (طليطلة) وتونس في شهري مايو ويونيو على التوالي، وذلك بهدف مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك