قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ،إن المجلس النواب إجراءات خلا

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ،إن المجلس النواب إجراءات خلال الأيام القادمة من أجل توفير الميزانية للحكومة الليبية لتمارس عملها بشكل قانوني ،مشيرا أن إقرار الميزانية جاء بعد سلسلة اجتماعات مع لجنة المالية ولجنة تنفيذ مخرجات اجتماع سرت ومصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية التابعة للبرلمان ووزارة المالية.

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