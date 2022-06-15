يعتبر من أقدم الأبراج التاريخية في مدينة طرابلس إن لم يكن أقدمها ،ما تزال بقاياه شاهدة على حقبات تاريخية طويلة من تاريخ المدينة ،اطلق اسمه على أحدث و أكبر المباني الاستثمارية ،تيمنا به ،تعرّف على برج أبو ليلة من خلال هذا الفيديو..

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