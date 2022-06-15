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ناقشت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة “نجلاء المنقوش”، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ناقشت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة “نجلاء المنقوش”، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيـا “كارولاين هرندل” آخر التطورات على الساحة السياسية في ليبيـا.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى مشاورات لجنة المسار الدستوري في القاهرة برعاية البعثة الأممية من أجل إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري الذي ستجرى على أساسه الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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