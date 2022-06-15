ناقشت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة “نجلاء المنقوش”، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيـا “كارولاين هرندل” آخر التطورات على الساحة السياسية في ليبيـا.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى مشاورات لجنة المسار الدستوري في القاهرة برعاية البعثة الأممية من أجل إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري الذي ستجرى على أساسه الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

#الحدث_الليبي