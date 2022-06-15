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صور | إيطاليا تتبرع بمعدات زراعية ضمن برنامج ” تعزيز التوظيف الزراعي في فزان ودع

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | إيطاليا تتبرع بمعدات زراعية ضمن برنامج ” تعزيز التوظيف الزراعي في فزان ودعم المجتمعات الريفية ” . #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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