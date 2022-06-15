صور | إيطاليا تتبرع بمعدات زراعية ضمن برنامج ” تعزيز التوظيف الزراعي في فزان ودع

صور | إيطاليا تتبرع بمعدات زراعية ضمن برنامج ” تعزيز التوظيف الزراعي في فزان ودعم المجتمعات الريفية ” . #ليبيا #المرصد
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