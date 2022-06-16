أكد النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، استمرار دعم المجلس الر

أكد النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، استمرار دعم المجلس الرئاسي للمفوضية العليا للانتخابات، والتزامه إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لإنهاء المراحل الانتقالية، والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار. جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الخميس مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح.

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