نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الخميس (2022/06/16 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح براني إلى متغير الاتجاه سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.

• الرؤيـة جيدة و تكون متوسطة هذه الليلةعلى ساحل الخمس وذلك لظهور شبورة مائية .

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الريح شرش الى بحري سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.50).

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.

• الرؤيـة جيدة.