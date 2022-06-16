صور | عقب مشاركته في مناورة الناتو .. الزورق ” شفق ” يعود من #تركيا بمراسم استقب

صور | عقب مشاركته في مناورة الناتو .. الزورق ” شفق ” يعود من #تركيا بمراسم استقبال في قاعدة #طرابلس البحرية بحضور ” عثمان إيتاج ” قائد القوات التركية في #ليبيا وعدد من قيادات البحرية والأركان نيابة عن الحداد . #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
رغم انتشارها الواسع في عديد المدارس في الفترة الأخيرة ،إلا أنها لا تشكل خطورة عل
تم النشر منذُ 7 دقائق
#خاص المخصص لعدد من الوزرات بميزانية الحكومة الليبية برئاسة “باشاغا” #صدى #لي 2022-06-16 15:53:54
تم النشر منذُ 18 دقيقة
حمل اسمه من فرقاطة حربية إنجليزية شهيرة قامت بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأول
تم النشر منذُ 54 دقيقة
النفط يمحو مكاسبه بتأثير من تداعيات رفع الفائدة الأميركية
تم النشر منذُ 54 دقيقة
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
أضف تعليقـك