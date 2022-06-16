صور | عقب مشاركته في مناورة الناتو .. الزورق ” شفق ” يعود من #تركيا بمراسم استقب

صور | عقب مشاركته في مناورة الناتو .. الزورق ” شفق ” يعود من #تركيا بمراسم استقبال في قاعدة #طرابلس البحرية بحضور ” عثمان إيتاج ” قائد القوات التركية في #ليبيا وعدد من قيادات البحرية والأركان نيابة عن الحداد . #المرصد