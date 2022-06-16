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صور | عقب مشاركته في مناورة الناتو .. الزورق ” شفق ” يعود من #تركيا بمراسم استقب

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عقب مشاركته في مناورة الناتو .. الزورق ” شفق ” يعود من #تركيا بمراسم استقبال في قاعدة #طرابلس البحرية بحضور ” عثمان إيتاج ” قائد القوات التركية في #ليبيا وعدد من قيادات البحرية والأركان نيابة عن الحداد . #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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