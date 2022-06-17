الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 17/ 06 / 2022 وخلال اليومين القادم

الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة

17/ 06 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

لا تغير يذكر في حالة الطقس و تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلاتها الطبيعية لشهر يونيو حيث تتراوح على مناطق الشمال ما بين (27 – 33) مْ، و على مناطق الوسط والجنوب ما بين (37 – 39) مْ.

البحر يكون هادي إلى خفيف الموج على السواحل الغربية بينما يكون خفيف الموج إلى قليل الإضطراب على سواحل الخليج و السواحل الشرقية.

والله أعلم

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