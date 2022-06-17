ترأس وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، الوف

ترأس وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، الوفد الليبي رفيع المستوى الممثل لليبيا في المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية. ويشهد المنتدى مشاركة دولية واسعة لأكثر من 40 دولة من بينها ليبيا وينعقد حتى الـ 18 من شهر يونيو الجاري، وتعد هذه هي المشاركة الخارجية الأولى لوفد رسمي من الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان لتمثيل الدولة الليبية للخارج.

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