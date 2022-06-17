نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الجمعة 2022/06/17

الصلاحية اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

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التحذير: لا يوجد.

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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الريح براني يتحول مساء اليوم إلى شلوق على زوارة وطرابلس وإلى متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 – 15) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 0.75) متر.

•البحر هادئ إلى خفيف الموج.

•درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.

•الرؤيـة جيدة .

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الساحل من الخليج إلى طبرق:

•السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الريح بحري إلى شرش سرعته تتراوح ما بين (05 – 15) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.50).

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب يوم الغد على أقصى الساحل الشرقي.

•درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.

•الرؤيـة جيدة.

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شرش = شمالية غربية، براني = شمالية شرقية

باش = جنوبية غربية، شلوق = جنوبية شرقية

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية