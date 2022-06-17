نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الجمعة 2022/06/17
الصلاحية اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.
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التحذير: لا يوجد.
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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
•السماء صافية إلى قليلة السحب.
•الريح براني يتحول مساء اليوم إلى شلوق على زوارة وطرابلس وإلى متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 – 15) عقدة.
•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 0.75) متر.
•البحر هادئ إلى خفيف الموج.
•درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.
•الرؤيـة جيدة .
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الساحل من الخليج إلى طبرق:
•السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
•الريح بحري إلى شرش سرعته تتراوح ما بين (05 – 15) عقدة.
•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.50).
•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب يوم الغد على أقصى الساحل الشرقي.
•درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.
•الرؤيـة جيدة.
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شرش = شمالية غربية، براني = شمالية شرقية
باش = جنوبية غربية، شلوق = جنوبية شرقية
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الجمعة 2022/06/17
نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
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