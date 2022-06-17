أعلنت فرق انتشال الجثث التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة، انتشال جثما

أعلنت فرق انتشال الجثث التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة، انتشال جثمان وجد متحلل في عمق الصحراء جنوب مدينة الكفرة، يرجح أن يعود لمهاجر غير شرعي. وأشار الجهاز أن تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجثة.

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