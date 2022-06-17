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أعلنت فرق انتشال الجثث التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة، انتشال جثما

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت فرق انتشال الجثث التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة، انتشال جثمان وجد متحلل في عمق الصحراء جنوب مدينة الكفرة، يرجح أن يعود لمهاجر غير شرعي. وأشار الجهاز أن تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجثة.
#الحدث_الليبي




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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