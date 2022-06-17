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قال وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية أسامة حمّاد ،في تصريح للحدث، إن الهدف

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية أسامة حمّاد ،في تصريح للحدث، إن الهدف من المشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي بروسيا هو دعوة جميع الشركات للاستثمارات في ليبيا، وتفعيل العقود السابقة المنعقدة مع الحكومات السابقة، داعيا إلى تفعيل جميع العقود من البيع والتشغيل والمواصلات والسكك الحديدية والنفط” وأضاف ” ونحن ندعو الشركات لزيارة ليبيا والنظر في العقود وتفعيلها”.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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