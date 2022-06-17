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صور | الامن الداخلي يضبط 1.4 مليون دولار و 1.3 مليون يورو مخبأة في حقائب مسافري

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الامن الداخلي يضبط 1.4 مليون دولار و 1.3 مليون يورو مخبأة في حقائب مسافرين اثنين قاصدين #تركيا من مطار مصراتة لغرض التهريب على متن رحلة للأفريقية . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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