المركز الوطني للأرصاد الجوية

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم السبت (18/06/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الريح براني إلى شلوق سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الريح شرش يتحول تدريجيا يوم الغد إلى براني على الساحل من رأس الانوف إلى شحات سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.50) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.

• درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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التاريخ: 18/06/2022