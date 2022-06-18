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المركز الوطني للأرصاد الجوية نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم السبت (18/06/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الريح براني إلى شلوق سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.
• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الريح شرش يتحول تدريجيا يوم الغد إلى براني على الساحل من رأس الانوف إلى شحات سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.50) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.
• درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.
• الرؤيـة جيدة.

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التاريخ: 18/06/2022

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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