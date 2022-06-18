أعلنت منظمة “يونيسف” تقديم نصف مليون جرعة من اللقاح الفموي ضد شلل الأطفال إلى لي

أعلنت منظمة “يونيسف” تقديم نصف مليون جرعة من اللقاح الفموي ضد شلل الأطفال إلى ليبيا، ضمن الشراكة مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والمجموعات الاستشارية الفنية للتحصين الوطني.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن ليبيا منذ 1991 تعتبر دولة خالية من شلل الأطفال بفضل برنامج التحصين القوي، مضيفة أن فيروس شلل الأطفال يظل تهديدًا محتملاً إذا تم إهمال التطعيم أو إيقافه.

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