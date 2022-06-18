ناقش السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونمخت” خلال لقائه برئيس لجنة الخارجية ب

ناقش السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونمخت” خلال لقائه برئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري”؛ التحديات الموجودة في الساحة الليبية، وسبل معالجتها لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد السفير في تغريدة عبر تويتر على الدور المحوري في مباحثات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة بالقاهرة للوصول للاستحقاقات الانتخابية.

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