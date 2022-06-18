دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الليبيون إلى الوقوف صفا واحدا ضد من ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في البلاد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية.

وقالت ويليامز، في تغريدة عبر تويتر، “إن الكراهية معول هدم، يدمر النسيج الاجتماعي في أي مجتمع، يجب ألا نتسامح مع من ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في ليبيا”.

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