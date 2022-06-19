الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم الأحد 19–06–2022
ملخص عام : يبقى الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30-33)مْ على المناطق الساحلية، وتتراوح مابين (34-38)مْ على الدواخل.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية مابين (25-29)مْ وتكون علي مناطق الدواخل مابين (34-37)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد علي أغلب المناطق.
الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-38) مْ وتسجل ارتفاع طفيف من يوم الغد.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:17)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58)
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