نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الأحــد (2022/06/1

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الأحــد (2022/06/19)
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح براني إلى شرقي ويكون شلوق هده الليلة وصباح الغد على الساحل من الخمس الى مصراته سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية إلى قليلة السحب
• الريح شرش على الساحل من درنة الى طبرق بينما يكون من شرش الى براني على الساحل من رأس الانوف إلى شحات سرعته تتراوح ما بين
• (05 -20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.75) متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون هادئ هذا اليوم على ساحل الخليج.
• درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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