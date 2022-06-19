نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الأحــد (2022/06/1

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأحــد (2022/06/19)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح براني إلى شرقي ويكون شلوق هده الليلة وصباح الغد على الساحل من الخمس الى مصراته سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى قليلة السحب

• الريح شرش على الساحل من درنة الى طبرق بينما يكون من شرش الى براني على الساحل من رأس الانوف إلى شحات سرعته تتراوح ما بين

• (05 -20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.75) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون هادئ هذا اليوم على ساحل الخليج.

• درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.

• الرؤيـة جيدة.