أصدر معهد السلام والاقتصاد العالمي، مؤشر السلام العالمي للعام 2022، حيث جاءت ليب

أصدر معهد السلام والاقتصاد العالمي، مؤشر السلام العالمي للعام 2022، حيث جاءت ليبيا في المرتبة 14 عربيًا قبل السودان والعراق وسوريا واليمن و151 عالميًا.

وقفزت ليبيا بحسب التقرير خمسة مراكز إلى 151 في التصنيف العالمي من بين 163 دولة، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية بعد فترة من التدهور والصراع المسلح نتيجة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار أكتوبر الماضي والذي أدى إلى الهدوء النسبي في البلاد.

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