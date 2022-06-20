التحذير البحري للصيادين :
ريح براني إلى شرقي نشط اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس تصل سرعته الى (25) عقدة.
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بداية الصلاحية:
يوم الإثنين 2022/06/20 الساعة 14:00 محلي
نهاية الصلاحية:
يوم الإثنين 2022/06/20 الساعة 23:00 محلي
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شرش = شمالية غربية.
براني = شمالية شرقية.
باش = جنوبية غربية.
شلوق = جنوبية شرقية.
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
التحذير البحري للصيادين : ريح براني إلى شرقي نشط اليوم على الساحل الممتد من زوار
التحذير البحري للصيادين :
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