التحذير البحري للصيادين : ريح براني إلى شرقي نشط اليوم على الساحل الممتد من زوار

التحذير البحري للصيادين :

ريح براني إلى شرقي نشط اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس تصل سرعته الى (25) عقدة.

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بداية الصلاحية:

يوم الإثنين 2022/06/20 الساعة 14:00 محلي

نهاية الصلاحية:

يوم الإثنين 2022/06/20 الساعة 23:00 محلي

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شرش = شمالية غربية.

براني = شمالية شرقية.

باش = جنوبية غربية.

شلوق = جنوبية شرقية.

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية