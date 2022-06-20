في ختام الجولة الثالثة من المحادثات الليبية المشتركة في القاهرة، أكدت مستشارة ال

في ختام الجولة الثالثة من المحادثات الليبية المشتركة في القاهرة، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الليبية لإنهاء عدم الاستقرار. وأضافت ويليامز في مؤتمر صحافي، أن الخلافات ظلت قائمة بين الفرقاء في اجتماعات القاهرة، داعية الأطراف إلى الاجتماع مجدداً بعد 10 أيام في مكان يحدد لاحقا.

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