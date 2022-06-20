صورة | نصب الحصان العربي الأصيل الذي أقامته البلدية في جزيرة منطقة العزيزية يثير الجدل بين سكان المنطقة و النحاتين و مدوني مواقع التواصل إذ رأى فيه البعض لمسة جميلة والبعض الآخر رأى أنه يشبه أي شيء ماعادا الحصان .. و أنت ما رأيك ؟ . #ليبيا #المرصد