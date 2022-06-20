أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، خلال لقاء جمعه، صباح اليوم ال

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، خلال لقاء جمعه، صباح اليوم الإثنين، النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني ،استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار الدائم بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي، كما تناول اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية والجهود التي تبذل من الاتحاد الاوروبي وليبيا للحد منها.

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