عاجل

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، خلال لقاء جمعه، صباح اليوم ال

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، خلال لقاء جمعه، صباح اليوم الإثنين، النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني ،استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار الدائم بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي، كما تناول اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية والجهود التي تبذل من الاتحاد الاوروبي وليبيا للحد منها.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك