أشادت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظ

أشادت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الكونغولي، جان كلود غاكوسو، بديوان رئاسة الوزراء، اليوم الإثنين، بالدور الكبير للاتحاد الأفريقي في دعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، كما أكدت أن الخارجية لن تتراجع عن دورها في تعزيز استقرار ليبيا، وأن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في العمل على إجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية.

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