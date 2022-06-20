قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح ، إن إجراء استفتاء شعبي على القاعدة الدستورية سيحصنها ضد الطعن مستقبلا، فيما لو تم الطعن في موادها ونصوصها، ولا يتركها عرضة لتعديلات ونزاعات بين الأطراف السياسية القائمة حاليا

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