دعت منظمة أطباء بلا حدود دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية إلى توفير الحماية للمهاجرين الموجودين حاليا في ليبيا، وأضافت المنظمة في تقرير لها بعنوان خارج ليبيا فتح مسارات آمنة للمهاجرين المستضعفين العالقين، أن آليات الحماية الحالية للأشخاص العالقين في ليبيا ضعيفة، وهناك حاجة للإسراع في إجلاء الأشخاص الأكثر ضعفا إلى البلدان الآمنة وفتح مسارات بديلة أمامهم لمغادرة البلاد

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