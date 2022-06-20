خبر | بينهم أطفال مهددين بالعمى .. الطبيب المصري الزائر ” أحمد مصطفى ” استشاري ج

خبر | بينهم أطفال مهددين بالعمى .. الطبيب المصري الزائر ” أحمد مصطفى ” استشاري جراحة الماء الأزرق و بمساعدة طاقم ليبي يجري 40 عملية جراحية في مستشفى #طرابلس للعيون لإنقاذ حالات كان يتطلب علاجها بالخارج ومهدّدة بالعمى منهم أطفال رُضّع يعانون من الماء الأزرق الوراثي وذلك خلال استضافته بالمشفى لمدة يومين. #ليبيا #المرصد ( وزارة الصحة )
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ليبيا مباشر
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