خبر | بينهم أطفال مهددين بالعمى .. الطبيب المصري الزائر ” أحمد مصطفى ” استشاري ج

خبر | بينهم أطفال مهددين بالعمى .. الطبيب المصري الزائر ” أحمد مصطفى ” استشاري جراحة الماء الأزرق و بمساعدة طاقم ليبي يجري 40 عملية جراحية في مستشفى #طرابلس للعيون لإنقاذ حالات كان يتطلب علاجها بالخارج ومهدّدة بالعمى منهم أطفال رُضّع يعانون من الماء الأزرق الوراثي وذلك خلال استضافته بالمشفى لمدة يومين. #ليبيا #المرصد ( وزارة الصحة )