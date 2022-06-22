المركز الوطني للأرصاد الجوية

نشرة الصيد البحري

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاربعاء (22/06/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح شرقي الى براني على ساحل طرابلس وزوارة وسرت ويكون شلوق على ساحل الخمس ومصراتة سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (23 – 25) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية غالبا.

• الريح شرش بوجه عام بينما يكون بحري على ساحل راس لأنوف وبنغازي وغربي على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج ساحل درنة وطبرق.

• درجة حرارة سطح البحر (23 – 25) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

التاريخ: 22/06/2022