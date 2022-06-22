الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم الأربعاء 22–06–2022

ملخص عام : ارتفاع في درجات الحرارة على المناطق الغربية بينما تبقى معتدلة هذا اليوم على مناطق الخليج

والساحل الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية بينما تكون جنوبية شرقية على الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-35)مْ على المناطق الساحلية, ومابين ( 37 – 40 ) مْ على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (27-33)مْ، وتسجل ارتفاع بدايةً من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-45)مْ.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:18)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:59)