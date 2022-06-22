تم تسجيل 80 حالة تسمم غذائي بين المستخدمين داخل حقل الواحة النفطي التابع لشركة س

تم تسجيل 80 حالة تسمم غذائي بين المستخدمين داخل حقل الواحة النفطي التابع لشركة سرت ،في ما نفت إدارة الصحة والسلامة بشركة الواحة، أن يكون سبب التسمّم ناجما عن لحوم فاسدة “لحم ودجاج”، كما أكدت أن جميع المستخدمين المتواجدين بحقل الواحة في صحة جيدة ،وقد تم أخذ بعض العينات لإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التسمّم.

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