شاهد | حقيقة أنباء القبض على شبكة دعـ.ـارة في ليبيا تعمل بـ 150 دينار “

📝 الخبر : ” القبض على شبكة دعارة في #ليبيا تعمل بـ 150 دينار ” .

📌 مصدر الخبر : عدة صفحات بينهم ” يوميات ليبي وليبية ” وأثار تفاعل الآلاف .

صحة الخبر : كاذب ❌

🔍 تدقيق #المرصد : بالبحث عكسيًا وجدنا الصورة منشورة في عدة مواقع مصرية منذ 2020 كما تداولتها صفحات سورية في 2021 ✅ .

🔗دليل التدقيق : رابط من موقع ” أوان مصر ” يحتوي الصورة وتفاصيل القضية في #القاهرة سنة 2020 :

‏https://www.awanmasr.com/حبس-قواد-و٥-سيدات-لاتهامهم-بالترويج-لم/

برأيك لماذا تكرر هذه الصفحات نشر هذا النوع من الأخبار الكاذبة التي تمس المرأة الليبية و ماغرضها ؟ 🤔

#AlmarsadCheck