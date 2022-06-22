تدقيق #المرصد : القبض على شبكة في #ليبيا مكونة من فتيات و 25 شاب .. ما صحة الخبر .. #AlmarsadCheck تجيب 👇🏻

📝 الخبر : ” القبض على شبكة دعارة في #ليبيا تعمل بـ 150 دينار ” . 📌 مصدر الخبر : عدة صفحات بينهم ” يوميات ليبي وليبية ” وأثار تفاعل الآلاف . صحة الخبر : كاذب ❌ 🔍 تدقيق #المرصد : بالبحث عكسيًا وجدنا الصورة منشورةعرض المزيد في عدة مواقع مصرية منذ 2020 كما تداولتها صفحات سورية في 2021 ✅ . 🔗دليل التدقيق : رابط من موقع ” أوان مصر ” يحتوي الصورة وتفاصيل القضية في #القاهرة سنة 2020 : ‏https://www.awanmasr.com/حبس-قواد-و٥-سيدات-لاتهامهم-بالترويج-لم/ برأيك لماذا تكرر هذه الصفحات نشر هذا النوع من الأخبار الكاذبة التي تمس المرأة الليبية و ماغرضها ؟ 🤔 #AlmarsadCheck