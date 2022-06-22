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بحثت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، مع ممثل النرويج في ليبيا توماس بيردال، وم

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بحثت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، مع ممثل النرويج في ليبيا توماس بيردال، ومديرة شمال أفريقيا بالخارجية النرويجية هانا أورلكسون، ومبعوث ألمانيا إلى ليبيا كريستيان بوك، الخطوات المقبلة في المسار الدستوري الليبي.
وقالت ويليامز في تغريدة عبر تويتر إنها تتطلّع إلى استجابة رئيسي مجلسي النواب والدولة لدعوة الأمم المتحدة لهما، إلى الاجتماع في الأيام المقبلة لمعالجة القضايا العالقة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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