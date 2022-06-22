وصل وفد ليبي يضم مسؤولين فى وزارة الخارجية ، و قوة مكافحة الإرهاب يصل إلى جمهورية العراق حيث عقد الوفد الليبي عدد من الاجتماعات مع المسؤوليين العراقيين لبحث تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجالين الاقتصادى والأمنى
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وصل وفد ليبي يضم مسؤولين فى وزارة الخارجية ، و قوة مكافحة الإرهاب يصل إلى جمهوري
وصل وفد ليبي يضم مسؤولين فى وزارة الخارجية ، و قوة مكافحة الإرهاب يصل إلى جمهورية العراق حيث عقد الوفد الليبي عدد من الاجتماعات مع المسؤوليين العراقيين لبحث تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجالين الاقتصادى والأمنى
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