عاجل ليبيا نيوز

وصل وفد ليبي يضم مسؤولين فى وزارة الخارجية ، و قوة مكافحة الإرهاب يصل إلى جمهوري

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وصل وفد ليبي يضم مسؤولين فى وزارة الخارجية ، و قوة مكافحة الإرهاب يصل إلى جمهورية العراق حيث عقد الوفد الليبي عدد من الاجتماعات مع المسؤوليين العراقيين لبحث تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجالين الاقتصادى والأمنى
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك