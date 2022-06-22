نفى المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، ما نُسب إلى رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا، من تصريحات نشرتها خارجية حكومة الوحدة الليبية، بشأن إدانته لما يتعرض له الليبيون في منفذ السلوم البري.

وقال حافظ في بيان صحفي الأربعاء، “إنه ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، لاسيما مع حلول موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة الليبية المنبثقة عنه”.

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